Im Gespräch zwischen den dreien geht es aber nicht nur um die Risiken. Es werden auch viele positive Dinge aufgezählt, die man dank einer Hausgeburt erleben kann. Marie Nasemann erinnert sich an die Stunden nach der ersten Geburt. Sie sei zwar nur von nachts um zwei bis mittags um halb zwölf im Krankenhaus gewesen. Doch gut war ihre Erfahrung nicht: «Ich habe da eigentlich gar nicht geschlafen, weil die Matratze so unbequem war. Ich habe die ganze Zeit gedacht, was würde ich nur dafür geben, jetzt zu Hause in meinem Bett zu liegen, anstatt hier. Ständig kam jemand rein und hat das Licht angemacht.» Für viele sei die Zeit im Spital wie eine Auszeit, für sie sei das so nicht gewesen.