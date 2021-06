Als dreifache Mutter hat die Noch-Frau von Brian Austin Green, dem Vater ihrer Jungs, alle Hände voll zu tun. Auch sie hat daran zu knabbern, dass ihre Kinder so schnell gross werden: «Ich wünschte, es gäbe einen Weg – und ich bin sicher, vielen Mütter geht es so – die Kinder ab und zu in diese Zeit zurückzuversetzen, als sie zwei, drei Jahre alt waren.» Es sei schwer, sie so schnell aufwachsen zu sehen. «Das ist etwas, damit habe ich wirklich zu kämpfen», so Fox, die aktuell mit dem Rapper Machine Gun Kelly, 31, liiert ist. Sie müsse deswegen auch immer wieder weinen, zum Beispiel wenn ihr im Handy alte Fotos angezeigt würden, als die Jungs noch klein waren. «Es tut weh, etwas so sehr zu lieben», sagt die stolze Mutter. Ihre Kinder seien «urkomisch» und – irgendwie geht es doch allen gleich – «sie hören mir überhaupt nicht zu», sagt sie und lacht.