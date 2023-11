«Meine Kinder sollen nicht unter meinem Job leiden»

Weiter sagt die 35-Jährige, Social Media gehöre auch zu ihrem Business. Mit den Kindern schaffe sie es aber nicht, ständig präsent zu sein und sie wolle auch gar nicht dauernd am Handy hängen, wenn sie mit ihrer Familie zusammen ist. Gleichzeitig nage es an ihr, dass sie dann ihre Arbeit liegen lasse. «Damit ich keine Zeit verliere, in der ich anderen Content kreiere, poste ich also auch privatere Augenblicke», erklärt Gercke.