Diese Werte will Naomi Campbell ihrer Tochter weitergeben

Im Interview mit der Vogue zeigt rekapituliert das Supermodel auch seine eigenen Kindheit. In der Passage wird klar, welche Werte Naomi als Kind wichtig waren und wie sie diese an ihre Tochter weitergeben will. Sie wuchs in Süd-London auf und war von Frauen umgeben. Mutter, Tanten und eine jamaicanische Grossmutter, die als Matriarchin der Familie fungierte. «Ich komme aus einer Familie starker Frauen. Zuhause und in der Schule habe ich früh gelernt, für mich selbst zu sorgen. Ich habe gelernt, für mich einzustehen», sagt Naomi.