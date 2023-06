Einen Trotzanfall managen à la Michelle Hunziker

Michelle Hunziker (46) hat die ersten 16 Jahre ihres Lebens in der Schweiz verbracht. Noch heute vermisst das «Bärner Meitschi», das mittlerweile auch in Italien verwurzelt ist, seine Heimat. Die Schweiz sei ein tolles, sicheres Land. Die reine Luft und die umwerfende Natur würden ihr manchmal sehr fehlen, sagt die Wahl-Mailänderin in der Sendung «Talk Täglich».