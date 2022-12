Was gleich zu Beginn auffällt: Aurora und Goffredo haben bereits einen Weihnachtsbaum. Er sei ein Geschenk von Goffredos Mutter, verrät Aurora. Vor dem geschmückten Baum stehend präsentiert Aurora dann auch stolz ihren wachsenden Babybauch. Dann gehts weiter ins Wohnzimmer. Dort sind sowohl das Sofa als auch die Wände in grüner Farbe gehalten, während in der Küche Schwarz und Beige dominieren.