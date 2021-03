Obwohl sie noch einige Projekte am Laufen hat, strebt Michelle Obama mit 57 Jahren bereits die Pensionierung an. Dann wolle sie nur noch ausgewählte Projekte verwirklichen und in erster Linie dem Sommer hinterherjagen. «Barack und ich wollen nie wieder einen Winter erleben. Wir planen, unsere Stiftung irgendwann abzugeben, um einfach Zeit zu zweit zu haben. So dass Barack endlich so viel Golf spielen kann, wie er will, weil er nichts anderes mehr zu tun hat.»