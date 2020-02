Milla Jovovich wird zum dritten Mal Mutter

In den letzten Monaten ihrer Schwangerschaft bewies der «Resident-Evil»-Star Humor. So teilte sie ein Foto von sich mit Kugelbauch und schrieb dazu: «Elefantenfesseln, Rückenschmerzen, in den Hüften ziehts, alle 15 Minuten renne ich aufs Klo. Und schlafen? Vergiss es!» Trotzdem war sie überglücklich über das wachsende Baby in ihrem Bauch.