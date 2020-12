Was erhoffen Sie sich im neuen Jahr?

Ich hoffe, dass wir diese Pandemie in den Griff kriegen. Mit der Zulassung des Impfstoffs vor wenigen Tagen ist der erste Schritt getan - hoffentlich können wir wieder ein fröhliches Leben ohne Angst führen und hoffentlich muss in ein paar Monaten niemand mehr an Corona sterben. Damit dürften auch Reisen wieder möglich und vertretbar sein, denn ich will mit Louie unbedingt ein zweites Mal ins Disneyland. Ich habe auch grosse Hoffnung, dass im Sommer Events wieder stattfinden werden und ich endlich wieder vor Publikum moderiern darf und kann.