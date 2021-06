Er ist erfolgreich im Job, privat mit Schauspiel-Kollegin Blake Lively, 33, verheiratet und Vater dreier gesunder Töchter: Hollywood-Star Ryan Reynolds, 44, hat scheinbar alles, was man sich nur wünschen kann. Dass hinter verschlossenen Türen aber auch bei ihm nicht alles Gold ist, was glänzt, stellte er Ende Mai in einem Post auf Instagram klar. Darin sprach der Hollywood-Star im Rahmen des «Mental Health Awareness Month» (auf deutsch: Monat des Bewusstseins für psychische Gesundheit) erneut öffentlich über seinen jahrelangen Kampf mit Angstzuständen, die bis in seine Kindheit zurückreichen.