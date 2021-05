Ryan Reynolds redet über seine Angstzustände

Er spielt in den coolsten Filmen («Fast&Furious», «Deadpool», «X-Men») ist mit einer der schönsten und erfolgreichsten Frauen Hollywoods verheiratet (Blake Lively, 33) – der er in Attraktivität und Erfolg in nichts nachsteht – und Vater von drei süssen Mädchen (James, 6, Inez, 4, und Betty, 1). Besser gehts nicht. Dass es in seinem Inneren nicht immer so perfekt aussieht, gesteht Ryan Reynolds, 44, in seinem neusten Intagram-Post.