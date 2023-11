Mit diesen Tipps klappt Babys erste Nacht auswärts

Was simpel klingt, erfordert aber etwas Vorbereitung. So eine erste Nacht auswärts ohne Mama und Papa ist schliesslich ein grosser Schritt in einem kleinen Kinderleben. Und zwar für alle Beteiligten. Damit der erste Ausflug für alle möglichst entspannt endet, lohnt es sich, das Kind gut vorzubereiten. Wir verraten wie!