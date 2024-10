Mit viel Leid zum Glück: Das ist die Familie von Tim Walz

Die Frau von Tim Walz: Gwen Walz

Tim Walz und Gwen Whipple, wie sie damals noch hiess, lernten sich Anfang der 1990er-Jahre an eine Schule in der Stadt Alliance in Nebraska kennen. Sie war dort Englischlehrerin, er unterrichtete ebenfalls und war zusätzlich Footballtrainer an der Schule. Aufgewachsen war Gwen Walz (58) in Minnesota, wo das Paar zwei Jahre nach ihrer Hochzeit im Jahr 1994 wieder hinzog und Tim Walz heute Gouverneur, also Staatschef, ist.