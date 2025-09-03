Sie locker, er genau

Den Alltag als Eltern beherrschten sie schnell – beide auf ihre eigene Art. Er ist der Vorsichtige, der gerne noch einmal nachfragt: «Liegt ihr Köpfchen gerade?» Sie hingegen sei entspannter. Streit gibt es bei ihnen kaum. Dabei gäbe es durchaus Auslöser: Seit Tanya König im Mutterschaftsurlaub ist und nach dem Aus des SRF-Gesellschaftsmagazins «Gesichter & Geschichten» vorerst nicht arbeitet, während Arianit Buzhala zu Hause für seine Weiterbildung büffelt, verbringen die beiden praktisch rund um die Uhr miteinander. «Aber das finde ich auch nach sieben Jahren Ehe noch schön», sagt sie. «Wir harmonieren und kennen uns in- und auswendig.» Zur Hochzeit bekam das Paar eine Box, die es nur im Falle eines grossen Streits öffnen soll. «Sie ist bis heute ungeöffnet», sagt Buzhala zufrieden.