«Wir versuchen unsere Kinder zu schützen»

Murat Yakin und Roger Federer plaudern über ihre Vaterrollen

Im Magazin «Interview by Ringier» treffen sich Roger Federer und Murat Yakin zu einem Call. Die zwei Sportler, die sich schon lange kennen, fühlen einander auf den Zahn. Dabei plaudern die Männer auch über ihre Rollen als Väter und verraten, was ihnen leicht– und was ihnen schwerer fällt.