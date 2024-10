Musiker Slädu zeigt zum ersten Mal das Gesicht seiner Tochter

Es folgten weitere herzige Familienbilder. Im August schrieb Slädu zu einem Instagram-Post etwa: «Jetzt fängt der Rock'n'Roll richtig an. Einfach wundervoll und spannend zugleich.» Es komme ihm vor, als sei er nochmal neu geboren worden. Das Gesicht von Elisa war aber auch in dieser Bildstrecke nicht zu sehen. Anders auf dem neuesten Foto, das Slädu auf seinen Account hochgeladen hat: Mit grossen Augen und neugierigem Blick schaut die kleine Elisa hier in die Kamera.