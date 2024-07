Grosse Freude für Zlatko «Slädu» Perica. Der 55-jährige Berner Musiker und seine Frau Ann Perica (40) sind am 21. Juni zum ersten Mal Eltern geworden. Die Geburt ihrer Tochter verkünden die stolzen Eltern auf Instagram. Zu einer Bilderstrecke, die Einblicke in das junge Familienglück gewährt, schreibt Ann: «Da sind so viele Momente voller Glück, dass man sie ein Leben lang nicht vergisst.»