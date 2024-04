Slädu wird mit 55 Papi

Noch zelebrieren die beiden also die Ruhe an schönen weissen Stränden. Dennoch können sie die Zukunft als kleine Familie kaum erwarten. Was aber sagt Slädu eigentlich zu seiner späten Vaterschaft? Der Musiker, der vor vielen Jahren mit seiner Mutter aus Kroatien eingewandert ist, lacht: «Jetzt werde ich ein Grosspapi-Daddy. Doch früher wäre es einfach nicht möglich gewesen mit all den Tourneen. Es ist jetzt der richtige Zeitpunkt.»