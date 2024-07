Wann Belinda Bencic wieder auf Weltklasseniveau spielen wird, ist offen. Als Mutter profitiert sie während drei Jahren von einem geschützten Ranking. So lange will sie sich jedoch nicht Zeit lassen. «Andere Mütter kehren auch nach drei Monaten in den Beruf zurück.» Ihr Comeback möchte Belinda Bencic am liebsten noch dieses Jahr schaffen. «Aber Bella hat Priorität. Sie gibt den Takt vor. Ich würde nichts tun, das ihr schadet», sagt Bencic. Das ganze Interview findet ihr hier.