Aufforderung zu mehr Offenheit

Mit ihrem Buch will sie andere Betroffene unterstützen. Denn es stört sie, dass Fehlgeburt und Kinderwunsch Tabuthemen sind. «Weil wir nicht genug aufgeklärt wurden, weil sich viele dafür schämen, eine Fehlgeburt zu erleiden oder nicht auf natürlichem Weg Kinder bekommen zu können. Man traut sich nicht, mit anderen darüber zu sprechen. Dadurch kommt aber kein Austausch zustande und jeder denkt, er wäre allein mit seinem Problem.» Auch ihr sei es anfangs so ergangen. «Das hat in mir Versagensängste ausgelöst. Ich dachte, es wäre das Einfachste der Welt, schwanger zu werden. Das ist es aber oft nicht. Und meistens steckt eine Erkrankung dahinter, von der man noch nichts weiss.» Das war auch in ihrem Fall so: Wie sich schliesslich herausgestellt habe, hatte ihr Mann Anti-Spermien-Antikörper.