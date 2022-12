Auch sei ihr nicht bewusst gewesen, dass man mit Hund an so vielen Orten keinen Zutritt mehr hat. «Klar, beim Einkaufen von Lebensmitteln bleibt ein Hund draussen. Aber dass man ihn auch in viele Hockeystadien nicht mitnehmen darf, habe ich erst mit Gipsy herausgefunden.» Spontanes Skifahren oder schnell ins Hallenbad, das liegt im Moment nicht drin. «Noch können wir Gipsy nicht alleine lassen. Also bleiben wir halt mehr Zuhause und gehen täglich spazieren. Das ist auch schön.»