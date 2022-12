Ein neuer Job für Nina Bott

Auch was die Vorbereitungen fürs grosse Weihnachtsfest angeht, lassen sich die erfahrenen Mütter nicht stressen. Wie Nina Bott erzählt, war bei ihr in vergangener Zeit so viel los, dass sie sich für die kommenden Feiertage nichts mehr wünschte als eine Pause. Die nimmt sie sich nun: «Wir fahren weg, relativ kurzentschlossen», erzählt sie. Sie habe zuerst gezögert, weil seit März drei Ukrainerinnen bei ihnen leben. Doch als sie von ihnen erfuhr, dass es in der Ukraine keine Weihnachtstradition gibt wie bei uns, haben sie gebucht. Und jetzt freue sie sich auf eine Woche im Schnee – und darauf, einfach nichts machen zu müssen. Vielleicht werden sie ihre Pause sogar noch etwas verlängern.