Wenden Sie den einen oder anderen Trick aus Ihrer Sendung auch privat an?

Wimmer: Da gibt es sogar jede Menge, die ich hier natürlich nicht alle verraten kann. Aber unsere Ernährungsexpertin Dr. Silja Schäfer ist wirklich eine Quelle der Inspiration, wenn es um Tipps und Tricks in der Küche geht. Da habe ich schon sehr viel mitgenommen, vor allem was gesunde Snacks angeht. Schon mal Mini-Omelett zum Mitnehmen in Muffin-Förmchen gemacht? Ein Gedicht, wirklich!