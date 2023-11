Gerade Gemüse kommt bei Kids oft nicht so gut an. Haben Sie einen Tipp, wie man es ihnen schmackhaft machen kann?

Die absolute Regel Nummer 1 ist: Fett muss dran, das ist ein Geschmacksträger. Dann finde ich es immer gut, die Eigenheiten eines Gemüses zu nutzen. Beim Rüebli ist es so, dass viele Kinder es mögen, weil es süss ist. Mais auch. Und bei Zwiebeln holt man ebenfalls eine gewisse Süsse raus, wenn man sie lange genug andünstet. Kohlgemüse schmeckt roh ziemlich kohlig, aber wenn man es lange andünstet, verliert es diesen strengen Geschmack. Kennt man diese Tricks, lässt sich aus jedem Gemüse das herausholen, was man mag.