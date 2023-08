Tomaten-Aprikosen-Salat

Dank neuen Sorten gibt es bis in den September noch wunderbare heimische Aprikosen. Saftig und süss sind sie. Genau wie Tomaten, die nie so prall, prächtig und schmackhaft sind wie jetzt. Und die zwei passen bestens zusammen. Vor allem in einem Salat. Wie Koch Noah Bachofen in einem Rezept auf dem GaultMillau-Channel verrät. Drei Jahre gehörte der Glarner zur jungen Power-Brigade des Restaurants Magdalena in Rickenbach SZ, das in Rekordzeit in den Punkte- und Sternenhimmel abhob. Jetzt ist er «Content Creator», dreht Videos – und die sind Kult: Über zwei Millionen Leute klicken rein, wenn Noah seine Rezepte auf Tiktok, Instagram und dem GaultMillau-Channel ausspielt. Hier verrät er auch seinen super Salat mit Aprikosen und Tomaten. Nachmachen, das Rezept ist total einfach!