Der Unterricht erfolgt im Kinderzimmer statt in der Schule, Mama und Papa arbeiten im Wohnzimmer statt im Büro und die Geschäfte und Restaurants sind zu – und damit kehrt zurück, was viele von uns nur noch aus der eigenen Kindheit kennen: der Zmittag am Familientisch! Und das ist einer der schönen Nebeneffekte der Corona-Krise. Experten sind sich einig, dass die gemeinsamen Mahlzeiten Kinder ein Leben lang positiv beeinflussen. Sie haben aber noch mehr Potenzial.