Im Falle von Novak Djokovic ist das spezielle Styling wohl nicht bloss ein herziger Scherz. Der Termin bei seiner kleinen Coiffeuse hat ihn hoffentlich etwas von seiner peinlichen Zweisatz-Niederlage gegen einen weitaus schlechter platzierten Gegner vergangene Woche am ATP-Turnier in Wien abgelenkt. Und vielleicht ist der blaue Haarbüschel ja ein Glücks-Strähnchen! Das kann der Papa für das baldige Saisonfinale in London gebrauchen.