Er sei ein sehr involvierter Vater in einer gleichberechtigten Partnerschaft, sagt Maffay. «Eine traditionelle Rollenverteilung gibt es bei Hendrikje und mir nicht.» Er übernehme selbstverständlich Aufgaben die Anfallen. Er kämme Anouks Haare und die sei mit seinen Frisuren auch zufrieden. Er wechsle Windeln und zwar wie im Schlaf, das sei selbstverständlich. Allerdings hat das Paar offenbar die Aufgaben nach Tageszeit verteilt: Die Morgenschicht gehöre ihm, so Maffay. «Mein Wecker klingelt um halb sieben. Ich stehe auf, gehe zum Bäcker, hole Brötchen und richte das Frühstück für alle her. Dann wecke ich Anouk, ziehe sie an und versorge sie. Das sind sehr schöne Momente und intensive Gespräche, die wir zu zweit haben.»