Genau den letzten Punkt bestätigt Alec Baldwin in seinem Video: «Je älter ich werde, desto grösser ist meine Wertschätzung für mein Glück, ich kann es kaum in Worte fassen», sagt er. Als er jünger gewesen sei, habe er die ganze Zeit gearbeitet. Dieses Bedürfnis habe er nun gottseidank nicht mehr. «Ich mag meine Arbeit noch immer, aber sie ist so irrelevant im Vergleich zu meiner Familie. Ich bin meiner Frau, die unsere Kinder so wunderbar aufzieht, so dankbar, ich könnte nicht glücklicher sein.»