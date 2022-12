Dabei hat alles so schön angefangen, als der Superstar die 23 Jahre jüngere Genferin kennen lernt. Das Paar heiratet 1999, 2001 kommt Nicholas zur Welt, drei Jahre später Matthew. Beide werden in Genf geboren. Bis zur Trennung 2006 lebt die Familie gemeinsam am Genfersee, danach zieht Phil Collins in die USA, Orianne bleibt in der Schweiz. 2008 folgt die Scheidung, bei der Orianne eine Rekordsumme von 50 Millionen Franken erhält. 2010 heiratet Orianne zum zweiten Mal, 2011 kommt ihr dritter Sohn zur Welt. 2015 die Trennung, begleitet von viel Streit um Geld, ein Jahr später die Überraschung: Orianne und Phil kommen wieder zusammen, sie zieht mit den Kindern zu ihm nach Florida. Wie gross muss die Freude beim damals zwölfjährigen Matthew und dessen Bruder gewesen sein.