Keine Zeit für Hochzeitspläne

Aktuell hat das Paar jedoch keine Zeit für Hochzeitspläne. Wie Pietro Lombardi in seiner neuesten Instagram-Story erzählt, will er erst einmal sein Zuhause familientauglich gestalten. Bislang habe die Einrichtung ziemlich kühl gewirkt mit all den Platten an den Wänden. Wie ein Museum. Denn wenn man allein lebe, so wie er in den vergangenen Jahren, achte man nicht so auf Gemütlichkeit.