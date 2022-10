Diese Väter mussten den Tod des eigenen Babys verkraften

Prince

Prince (57 †) war einer der erfolgreichsten Musiker aller Zeiten. Kaum jemand, der seine Musik nicht kennt. Dennoch gibt es eine traurige Tatsache über ihn, die wenig bekannt ist. Musiker Prince musste den Verlust eines Kindes nicht nur einmal, sondern zweimal verkraften. 1996 brachte seine Ehefrau Mayte Garcia den ersten gemeinsamen Sohn. zur Welt. Der Bub namens Ahmir Gregory Nelson wurde nur eine Woche alt. An seinem siebten Lebenstag starb der Neugeborene an Komplikationen im Zusammenhang mit dem Pfeiffer-Syndrom, an dem er litt. Das Pfeiffer-Syndrom ist eine seltene Erbkrankheit, die zu Fehlbildungen an Schädel, Gesicht, Händen und Füssen führt.