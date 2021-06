Dass Baby August schon so herzig brabbeln kann, lässt uns vermuten, dass seine Eltern, Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank mit ihm in Babysprache kommunizieren. Ihm also zuhören und so tun, als würden sie etwas verstehen von dem, was er plaudert, dass sie sein Gebrabbel beantworten und vielleicht sogar imitieren.