Prinzessin Madeleine plaudert aus dem Familien-Nähkästchen

Prinzessin Madeleine von Schweden (42) – oder Madeleine Bernadotte, wie sie bürgerlich heisst – startet eine Karriere als Unternehmerin. In Zusammenarbeit mit der Schweizer Marke Weleda bringt sie ihre eigene Linie «MinLen» auf den Markt (auf deutsch in etwa «mein Weiches»). Diese hat auch einiges mit ihrer eigenen Familie zu tun, wie sie im Exklusiv-Interview mit dem Blick verrät. So sei es immer schwieriger geworden, passende Hautpflegeprodukte für ihre elfjährige Tochter Leonore zu finden. Je älter sie geworden sei, desto mehr habe sie sich dagegen gewehrt, etwas zu benutzen, auf dem «für Babys» steht. «Beim gemeinsamen Einkauf gerieten wir dann manchmal aneinander, weil wir nichts Passendes fanden.»