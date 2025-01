Prinzessin Sofia von Schweden und ihr «Bonus»-Baby

So war das erste Treffen von Sofia und Carl Philip

Die Nachricht kam für viele Beobachter überraschend. Dass es wohl auch für Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip (45) eine Überraschung gewesen ist, ahnte damals noch niemand. Anfang Dezember dann gab die schwangere Sofia von Schweden in der «Vogue Scandinavia» aber einen Einblick in ihren Alltag und ihr Leben. Der Anlass: ihr 40. Geburtstag. Dabei plauderte das ehemalige Bikinimodell unter anderem darüber, wie sie und Prinz Carl Philip sich im Sommer 2009 kennengelernt hatten. Demnach sei sie mit Freunden essen gewesen, als auch Carl Philip das Lokal besuchte und sie an seinen Tisch einlud.