2. Basteleien

Selbst wenn die Kinder zuhause wenig basteln, so bringen sie doch aus dem Werkunterricht in der Schule immer wieder Selbstgemachtes mit nach Hause. Und ganz ehrlich: Da ist manchmal ganz schön skurriles Zeug dabei. Hier gilt es, eine Kunst-Triage zu machen: Was gefällt uns und darf in der Wohnung bleiben? Was will das Kind behalten und kommt in eine Kiste für die Aufbewahrung? Und was darf weg?