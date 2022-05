Darum ist Queen Azizahs Offenheit bemerkenswert

Dass Queen Azizah so offen über ihre Erlebnisse und Emotionen spricht, ist aussergewöhnlich. Wie sie selbst bemerkt, gehören solche intimen Einblicke ins Gefühlsleben nicht eben zur Kultur, in der sie lebt. «Hier in Asien teilen wir unsere Probleme nicht gerne öffentlich. Aber ich habe mich entschieden, darüber zu sprechen, weil es Zeit ist, etwas zu unternehmen.» Mit ihrer Offenheit und ihrem Engagement möchte sie anderen betroffenen Frauen rund um die Welt Mut machen.