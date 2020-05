Der Kleine sitzt gelassen am Esstisch, um die Schultern – ganz professionell – ein Handtuch gelegt. Der motivierte Papa steht mit einem Haarschneider in der Hand hinter ihm. Wer weiss, vielleicht waren die Friseurbesuche mit Kind in der Vergangenheit nervenaufreibend. Was auch immer der Grund für die heimische Schneide-Session ist, Louie scheint vollstes Vertrauen in seinen Vater zu haben.