Mimi Jäger und Rafael Beutl erwarten ihr zweites Kind

Dieser Eingriff wiederholt sich also bei dir. Gehst du deshalb entspannter an die Geburt als bei deinem ersten Kind?

Mimi: Ob Kaiserschnitt erfahren oder nicht, wirklich entspannt geht man wohl nie an eine Geburt heran. Ausserdem hat ein solcher Eingriff nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile: Es ist ein seltsames Gefühl für eine Mutter, dass das Kind, das so viele Monate in ihrem Bauch war, plötzlich ohne Wehen und Pressen draussen ist. Nur weil es in einer Operation rausgeholt wird, heisst das zudem auch nicht, dass es dem Baby gesundheitlich gut geht. Louie etwa musste kurz nach seiner Geburt an eine Beatmungsmaschine. Es kann immer etwas passieren.