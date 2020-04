Seit dem Heiratsantrag in Südafrika sind mittlerweile fast viereinhalb Jahre vergangen. Ob sie sich dereinst doch noch das Jawort geben? Jäger jedenfalls versprüht Zuversicht: «Wir haben unsere Meinung, was das Heiraten betrifft, nicht geändert, nehmen uns aber Zeit.» Was den Zeitpunkt betrifft, lässt sie sich nicht wirklich in die Karten blicken, und stellt stattdessen abschliessend eine Frage in den Raum: «Vielleicht warten wir einfach, bis das verflixte siebte Jahr durch ist?»