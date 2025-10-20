Ramona Bachmann über Panikattacken und Geburt ihres Sohnes

Alleine zurück nach Texas

Charlotte konnte Ramona nur sporadisch in der Klinik besuchen. «Emotional war ich nicht richtig ansprechbar. Ich war so fest mit mir selbst beschäftigt, konnte mich nicht so an der Schwangerschaft beteiligen, wie sie es gebraucht hätte», blickt Ramona zurück. Eine Trennung sei aber nie im Raum gestanden. «Die Klinik war der nötige Schritt, wir wussten, jetzt wird es besser.» Nach ihrer Entlassung flog Ramona Bachmann sofort zurück nach Texas, wo sie beim Verein Houston Dash unter Vertrag stand. Charlotte, inzwischen im siebten Monat, konnte nicht mehr reisen und blieb in Paris zurück. Ein harter Schritt für die Fussball-Nationalspielerin – aber in diesem Moment genau richtig: «Ich wollte aus meiner Komfortzone raus und beweisen, dass ich allein überleben konnte. ‹Face the fear›, ich musste mich der Angst stellen.» Sie wusste, Charlotte war bei ihren Eltern sicher. Doch die Geburt von Baby Luan kam immer näher. «Ich befürchtete, ich würde sie verpassen.» Zwei Wochen vor dem errechneten Termin flog sie zurück nach Paris. Am 8. Mai erblickte Luan Maël in der Stadt an der Seine das Licht der Welt. «Die Geburt war das Schönste, was ich je in meinem Leben erlebt habe», schwärmt Ramona Bachmann heute. Luan bedeutet «Löwe». «Wir haben den Namen in einem Instagram-Post gesehen», sagt Charlotte Bachmann Baret. «Uns hätte auch Lian gefallen, doch dann verliebten wir uns beide in Luan. Uns war wichtig, dass man den Namen auf Deutsch und Französisch gleich ausspricht.» Maman Charlotte redet mit ihrem Sohn Französisch, von Mami Ramona lernt Luan Schweizerdeutsch. Gemeinsam unterhält sich das Paar auf Englisch – Luan wächst dreisprachig auf.