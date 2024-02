Die dänischen Royals haben Verbier VS im Jahr 2020 als ihr Zuhause auf Zeit auserkoren. König Frederik X. (55) schickte seine Kinder damals für drei Monate an die Lemania-Verbier International School und bereits in den Jahren zuvor verbrachten sie ihre Winterferien in Verbier. Sänger James Blunt (50) hat sich sogar ganz in Verbier niedergelassen. 2012 eröffnete er dort zudem die Bergbeiz «La Vache», die er mittlerweile aber wieder aufgegeben hat.