Wolke Hegenbarth nimmt kein Blatt vor den Mund

Doch immer mehr Menschen versuchen, dieses Tabu zu brechen. So nun auch die deutsche Schauspielerin Wolke Hegenbarth (42). Vor drei Jahren kam ihr Sohn Avi zur Welt. Seither hat sich das Leben des RTL-Stars auf den Kopf gestellt. In einem Interview mit der Bild-Zeitung enthüllt Wolke, dass sie sich wohl nicht mehr entscheiden würde, Mutter zu werden, wenn sie wüsste, was alles mit einem Baby auf einen zukommt. «Hätte ich das gewusst, hätte ich es nicht gemacht!»