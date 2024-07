Ricardo Rodriguez ist zum zweiten Mal Vater geworden

Wie wichtig ihm die Familie aber ist, wird in Interviews immer wieder deutlich. So sagte er etwa im vergangenen Jahr im Gespräch mit blick.ch, er denke noch immer täglich an seine 2015 verstorbene Mutter Marcela. Es sei traurig, dass sie nicht mehr hier ist und «sie wäre bestimmt eine ganz tolle Oma gewesen». Dafür habe sein Vater José ihn und seine Familie schon oft in Turin besucht und verstehe sich super mit seinem Enkel Santiago. Ricardo selbst habe durch seinen älteren Sohn zudem gemerkt, dass er in puncto Erziehung viel von seiner Mutter, seinem Vater und seinen Grosseltern übernimmt.