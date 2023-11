«Luxus muss man sich verdienen», sind Robbie Williams (49) und Ayda Field (44) der Meinung. Ihre vier Kinder, Teddy (11), Coco (5), Charlie (9) und Beau (3) müssen deswegen in der Economy-Class reisen, während ihre Eltern für Flugreisen in der ersten Klasse Platz nehmen. Was die Leute darüber denken, ist dem Elternpaar herzlich egal. Hauptsache, ihre Kinder werden keine «verwöhnten Gören» und lernen, dass man sich gewisse Dinge im Leben verdienen muss.