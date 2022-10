Ein verwöhntes Kind entwöhnen in 7 Schritten

4. Konsequent bleiben

Jetzt kommt der anstrengende Teil: die neu definierten Regeln umsetzen. Bleiben wir beim Sirup und stellen wir uns vor, das Kind fragt am dritten Tag, ob es nicht doch wieder Sirup zum Essen haben dürfe. «Nein», unsere Antwort. «Wieso nicht?», fragt das Kind. «Weil das die Regeln sind in diesem Haus», unsere Antwort. «Aber wieso?», fragt wieder das Kind ... so kann es sich ewig hinziehen. Das zehrt an den elterlichen Nerven, keine Frage. Eine Untersuchung des Centers for a New American Dream zeigt, dass Eltern im Schnitt nach dem neunten «Wieso» der Kinder nachgeben. Doch es lohnt sich, standhaft zu bleiben. Vielleicht gibt das Kind ja nach dem zehnten Mal auf?