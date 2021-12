Wir sagen «Bitte», wenn wir was wollen. In Frankreich heisst es «s'il vous plaît», was so viel bedeutet wie: «Wenn es ihnen gefällt». Bereits die blumige Ausdrucksweise verdeutlicht, dass unseren westlichen Nachbarn gute Umgangsformen wichtig sind. Sie werden Kindern quasi mit der Muttermilch (oder dem Milchschoppen) eingeflösst. Jemanden nicht zu grüssen oder ein «Merci» auszulassen, kommt für französische Kinder gar nicht in Frage. Ihre Eltern halten sie dazu an, «Hallo» zu sagen und älteren Menschen im Bus einen Platz anzubieten. Einen Trotzanfall eines Dreikäsehochs in der Öffentlichkeit kriegt man kaum je zu sehen.