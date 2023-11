3. Grosseltern spielen wichtige Rolle beim Erkennen und Fördern von Talenten: Im Familienalltagsdauerstress gelingt es Eltern nicht immer, die individuellen Fähigkeiten und Begabungen ihrer Kinder zu erkennen – geschweige denn, sich damit auch noch auseinanderzusetzen. Hier spielen Oma und Opa eine wichtige Rolle. Sie haben, losgelöst von Schulstress, Erziehungsaufgabe und Erwartungsdruck, die Zeit und Musse, sich ausgiebig im Spiel mit einem Kind zu beschäftigen. Und so komme es, sagt Prof. Brigitte Oschmann vom «Institut für das begabte Kind», dass es oftmals die Grosseltern seien, die besondere intellektuelle Fähigkeiten oder Talente der Kinder wahrnehmen. Zwar stecke nicht hinter jeder Begabung gleich eine Hochbegabung, jedoch verdiene es jedes Kind, dass seine Interessen gefördert würden. «Kinder brauchen viel Aufmerksamkeit und Raum, um ihre Begabungen zu entfalten. Grosseltern sind dabei für die Enkel eine wertvolle Stütze, denn sie haben oftmals die nötige Zeit und Geduld zum Vorlesen, für Knobelspiele, zum Erkunden – und für die vielen Fragen der Kinder», so Oschmann auf grosseltern.de. «Die Kinder können sich bei Oma und Opa auf das konzentrieren, was sie interessiert und was ihnen am meisten Freude bereitet.»