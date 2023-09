Diese Werte vermittelt Roger Federer seinen Kindern

Seit einem Jahr ist Roger Federer nicht nur Ex-Profisportler sondern auch Papa von zwei Teenager-Mädchen. Ein Umstand, den er scherzend als «intensiv» bezeichnet. «Es ist interessant, so ein bisschen wie: Ist es ok, wenn ich auch noch hier lebe?» In der Erziehung seiner Kinder bleibt er seinem Motto treu: «Es ist nett, wichtig zu sein. Aber es ist wichtiger, nett zu sein.» Ihm liege Anstand sehr am Herzen. «Es geht um das Benehmen und die Höflichkeit. Darum, aus einer dankbaren Haltung mit Menschen zu sprechen.»