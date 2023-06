Nach dem Rücktritt

So geniesst Roger Federer das Familienleben

Im vergangenen September gab Roger Federer seinen Rücktritt vom Profi-Tennis bekannt. Langweilig wurde es ihm in den letzten neun Monaten nicht – was unter anderem an seinen vier Kindern liegt. In einem Interview erzählt die Sport-Legende, wie er nun die Zeit mit seiner Familie verbringt und dass er den Tennisschläger nur noch in die Hand nimmt, um mit seinen Kids zu spielen.